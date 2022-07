Diciassette minuti. È questa il lasso di tempo che ha fatto infuriare il popolo social. Kylie Jenner, 24enne modella e imprenditrice americana, ha deciso di utilizzare il suo jet privato per una tratta troppo breve. Con il suo Bombardier BD700 dal valore economico di 72 milioni di dollari, Jenner si è spostata dall’aeroporto di Van Nuys a Los Angeles alla città limitrofa di Camarillo. Il viaggio, che è durato circa 17 minuti contro i 50 previsti in automobile, è stato documentato con un post caricato su Instagram. Kylie Jenner infatti ha deciso di mostrarsi ai suoi follower tra due jet privati in compagnia del fidanzato Travis Scott durante un bacio appassionato tra loro. La descrizione? “Vuoi prendere il mio o il tuo?”.

Inevitabilmente il post in questione è stato sommerso in pochi attimi da commenti non del tutto piacevoli nei confronti della Jenner. Tante persone legate alla salute e alla salvaguardia del pianeta hanno percepito quell’atto come una mera provocazione. Utenti social l’hanno rimproverata di non interessarsi ad uno dei temi più caldi degli ultimi anni: l’inquinamento atmosferico. I jet privati infatti emettono all’anno circa 33 milioni di gas serra. Se si considera poi che il tragitto è durato solamente 17 minuti, il gioco è fatto.

Ecco alcuni commenti tratti dai social: “È una criminale climatica a tempo pieno, disprezza il pianeta”. E ancora: “Il mondo brucia per il riscaldamento globale e lei usa il jet privato per fare un viaggio che in auto durerebbe pochi minuti in più? Assurdo”. La ventiquattrenne, reduce dal successo del lucidalabbra gocciolante e delle punte delle dita dorate, vanta anche alcune partecipazioni televisive già al centro di polemiche come ad esempio il reality “Le sorelle Kardashian a Miami”. Va detto però che Kylie Jenner non è la sola a contribuire a inquinare in questo modo il nostro pianeta. Jack Sweeney, studente della Florida, ha deciso di aprire un account Instagram chiamato “Celebry Jets”. Qui il ragazzo rintraccia i dati aerei dei vip per sapere dove loro sono diretti in tempo reale. Ecco quindi che è facilissimo rintracciare altri “nemici” del pianeta. Qualche nome? Il rapper canadese Drake, l’ad di Tesla Elon Musk e tanti altri ancora.