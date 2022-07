Meduse, le specie innocue e quelle da evitare nel Mar Mediterraneo

Il caso di una donna punta da un polipo velenoso dalle sembianze di una medusa ha innescato una serie di domande su quali abitanti del mare bisogna accuratamente evitare. La 68enne, finita in ospedale, ora sta bene ed è tornata a casa. Non tutte le meduse che vediamo galleggiare sono urticanti: alcune sono innocue e provocano un bruciore che passa nel giro di poco e altre che sono rare in Italia possono anche molto pericolose per l’uomo se non addirittura mortali. Nel Mar Mediterraneo non abbiamo specie mortali, ma a causa anche del riscaldamento globale le meduse si stanno moltiplicando e diffondendo senza controllo nei mari di tutto il mondo, rendendosi in alcuni casi responsabili di vere e proprie invasioni. Ecco alcune meduse che possiamo incontrare in acqua.

Rhizostoma pulmo. È la più grande nel Mediterraneo visto che di dimensioni può raggiungere i 50–60 cm di diametro e i 10 chilogrammi. I tentacoli non risultano particolarmente urticanti per l’uomo e il bruciore dura poco.