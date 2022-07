Una famiglia australiana in vacanza in Europa ha dovuto fare i conti con l’ennesimo disservizio da parte di una compagnia aerea: dopo aver ricevuto la notizia del volo cancellato e aver avviato il processo per la riprogrammazione del viaggio, hanno scoperto che la loro figlia di 13 mesi era stata collocata su un aereo diverso dal loro, da sola.

I due turisti erano pronti a tornare in Australia insieme alla loro figlia quando hanno ricevuto comunicazione dell’avvenuta cancellazione del volo da parte della compagnia aerea Qantas. Un danno non da poco visto che hanno dovuto aspettare due settimane prima di ripartire, oltre a provvedere autonomamente al pagamento del soggiorno extra nella capitale. Oltre a questo, nel corso della riorganizzazione del rientro, Qantas ha commesso un errore e ha collocato i due su un aereo e la loro bambina su un altro. I reclami da parte dei coniugi sono stati immediati, ma hanno dovuto aspettare 21 ore prima di riuscire a risolvere il problema con il servizio clienti. Così la mamma ha raccontato ai microfoni di Today: “Ci hanno detto che loro non avevano fatto niente di male, perché le avevano prenotato un biglietto. Inizialmente, hanno negato ogni responsabilità. Questa è Qantas”.

Solo dopo numerosi tentativi la compagnia ha accettato i reclami e ha riorganizzato – di nuovo – il viaggio alla famiglia, questa volta mantenendola tutta unita. Ci sono “posti peggiori in cui rimanere bloccati”, ha ironizzato la donna, ammettendo di non vedere l’ora di tornare in Australia. In una dichiarazione al Daily Mail Australia, Qantas si è scusata con la famiglia e ha spiegato che un “errore amministrativo back-end” tra la compagnia aerea e il partner Klm ha causato lo spostamento della bambina su un altro volo. “Stiamo contattando la famiglia per fornire supporto e li rimborseremo per il loro alloggio” ha detto una portavoce.