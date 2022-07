40mila fan adoranti hanno assistito alla tappa del “Blu Celeste Tour” di Blanco a Lucca. Un concerto importante, tra i più attesi dallo stesso artista, ma ci sono stati problemi tecnici, e non solo, che non hanno reso lo svolgimento del live così lineare. Innanzitutto il caldo ha fatto “vittime”. Le temperature torride hanno provocato malori a decine di fan che avevano raggiunto la location del Lucca Summer Festival con ore di anticipo per accaparrarsi i posti migliori. Tante le ambulanze che hanno prestato soccorso ai ragazzi sentitisi male o addirittura svenuti.

Come se non bastasse ci sono stati alcuni problemi tecnici, non riconducibili a Blanco, che hanno costretto l’artista ad interrompere il concerto per due volte. Il cantante dopo circa mezz’ora dall’inizio ha lasciato il palco. Non si trattava di una pausa, bensì di un problema: “Scusate se sono sparito ma abbiamo dei problemi agli strumenti”, ha spiegato il giovane artista, che ha proseguito: “Stiamo provando a risolvere ma questo problema non rovinerà il giorno più bello della mia vita. Aspettavo questa data da tempo”.

La situazione sembrava poi rientrata, ma ben presto l’esibizione è stata nuovamente fermata. A quel punto Blanco ha intrattenuto i fan parlando con loro e poi li ha esortati ad agevolare la risoluzione dei problemi tecnici: “Ho bisogno del vostro aiuto, servono ancora dieci minuti bisogna fare un tunnel così possono passare e risolvere il problema degli strumenti. Non è colpa mia, fosse per me canterei per due ore”. Risolto definitivamente l’intoppo lo show è riuscito ad arrivare a conclusione, e a spettacolo finito Blanco si è scusato sui social:

Ultimati i lavori Blanco è potuto tornare a cantare e la serata è scivolata via senza ulteriori intoppi. Nonostante il successo di pubblico, il cantante si è voluto scusare con i fan a fine serata, pubblicando un messaggio su Instagram. “Chiedo anche scusa dal cuore perché ci tengo più di qualsiasi cosa per quei 15 minuti di pausa dovuti a un problema tecnico degli strumenti. Ma questa imperfezione la rende ancora più magica”.