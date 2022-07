Si è spenta a 66 anni Pierre la Sultana, la cartomante che per tanti anni ha tenuto banco nelle tv private romane. L’annuncio è stato dato dallo staff sulla sua pagina Facebook: “Purtroppo Pierre ci ha lasciati. Veramente felici di aver potuto regalare tramite questa pagina un po’ di allegria e leggerezza a chiunque passasse di qui.

Ancor più felici di averla vissuta. Ci mancherà. Eccome se ci mancherà“. L’ultimo saluto ha avuto luogo venerdì 22 luglio alle ore 10.00 presso il Tempietto Egizio del Cimitero del Verano.

Era da qualche tempo che i fan di Pierre la Sultana erano in apprensione. A giugno la cartomante era stata ricoverata per qualche giorno in ospedale. Il 12 luglio l’ultima volta che è apparsa in video, mentre il 16 luglio la Sultana aveva partecipato al raduno shamanico Shaman Soul, registrando un ultimo video messaggio al termine della serata.

Pierre la Sultana era nata in Algeria, ed è stata una delle più celebri cartomanti delle tv private romane. Nelle sue trasmissioni rispondeva telefonicamente alle domande degli ascoltatori e non si separava mai dai mazzi di carte così come da oggetti bizzarri quali clistere e matterello. Negli ultimi anni era diventata famosa anche sul web grazie al suo canale Youtube.