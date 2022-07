Brad Pitt è sempre Brad Pitt, a prescindere dai capi che indossa. E alla première di Bullet Train, a Berlino, ha attirato i riflettori di media, social e appassionati di cinema per aver indossato una gonna di lino. Divo di Hollywood e star del cinema internazionale, l’attore statunitense è sempre stato un’icona e, anche a 58 anni, continua a impressionare senza risultare vittima della moda corrente. Un giornalista della Associated Press, quindi, ha ritenuto appropriato chiedergli il motivo della singolare scelta. Perché una gonna e non un abito o un altro outfit? Pitt ha risposto senza fronzoli: “La brezza, la brezza!”. Nessuna causa lgbtq+ o attitudine genderless, dunque; solo l’esigenza di combattere il caldo rovente. In Germania, infatti, la temperatura sta raggiungendo valori fuori dalla norma, sfiorando i 40 gradi di giorno e non scendendo sotto i 30 la notte.

La scelta di indossare una gonna era stata associata, inizialmente, alla grande importanza data dall’attore nell’educare i figli al rispetto di se stessi e delle loro personalità. In particolare, Shiloh Jolie Pitt aveva fatto coming out come transgender da molto piccola, chiedendo ai genitori di essere chiamata con un nome maschile, John. Nel mondo dello spettacolo e soprattutto in America sono sempre di più le star che si dichiarano non binarie: Sam Smith, Elliot Page, Jaden Smith, Demi Lovato sono solo alcuni dei divi che hanno chiesto rispetto e comprensione per le loro scelte.