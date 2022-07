Shakespeare ai suoi Romeo e Giulietta aveva fatto fare una brutta fine. Per i danzatori che il 20 luglio li hanno interpretati all’Arena di Verona nell’ambito di Roberto Bolle and Friends, invece, c’è il lieto fine. Timofej Andrijashenko, primo ballerino del Teatro alla Scala, ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata Nicoletta Manni, anche lei prima ballerina del teatro meneghino.

È successo sul palco, al momento dei saluti. Quando Roberto Bolle ha accompagnato Nicoletta Manni a raccogliere l’ovazione del pubblico è subito indietreggiato, cercando con lo sguardo il collega per lasciargli la scena. A quel punto la danzatrice, giratasi, ha visto il proprio compagno accanto a lei con una scatolina di velluto rosso in mano. Capito quanto stava per accadere, si è coperta il volto con le mani mentre Andrijashenko si inginocchiava. Entrambi commossi si sono stretti in un abbraccio e Timofej ha infilato l’anello al dito della fidanzata. La coppia è quindi stata presa in spalla dagli altri ospiti del gala, Osiel Gouneo e Vadim Muntagirov, in segno di trionfo.