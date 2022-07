Centinaia di persone sono state evacuate questa mattina dai dintorni montuosi a nord di Atene dove da ieri divampano incendi. Quasi 500 vigili del fuoco e diversi mezzi tra veicoli, aerei e elicotteri sono entrati in azione per combattere le fiamme che sono arrivate a toccare anche le abitazioni. Minacciati in particolare i sobborghi di Penteli e Gerakas. L’incendio è stato alimentato anche da forti venti fino a 7 gradi della scala Beaufort (che comprende 13 gradi). Nelle ultime 24 ore, i vigili del fuoco greci hanno affrontato 39 focolai di incendio nel Paese. La scorsa estate la Grecia e soprattutto l’isola di Eubea, vicino ad Atene, è stata investita da temperature torride e violenti incendi boschivi, che hanno devastato 103.000 ettari e ucciso tre persone. In vista della stagione estiva, il governo greco aveva chiesto ai suoi partner europei, nell’ambito del meccanismo europeo di protezione civile, l’invio di vigili del fuoco da diversi Stati membri come misura preventiva.

Secondo le prime informazioni almeno due persone sono state ricoverate in ospedale con problemi respiratori e lievi ustioni a causa del grande incendio.