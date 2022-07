La siccità colpisce anche il Lago Maggiore: il bacino idrico alpino continua a ritirarsi e a Monvalle, Comune in provincia di Varese, si è creata una nuova spiaggia. Per sdrammatizzare una situazione che peggiora di anno in anno, il Camping Lido di Monvalle ha quindi pensato di organizzare un torneo di calcetto proprio lì dove fino a poco tempo fa c’era l’acqua del lago. L’iniziativa è in programma per il pomeriggio di sabato 16 luglio.

“Che dobbiamo fare? Sdrammatizziamo una situazione pesante con un servizio in più dedicato a quanti vorranno sfidarsi con due tiri”, ha spiegato Federica Brum, la titolare del Lido, al sito di informazione varesenews.it. Pochi giorni fa è stato inaugurato quindi il campo da calcio a 5, preparato là dove prima nuotavano i pesci nelle acque del Lago Maggiore.

Ora tutto è pronto per il torneo, che coinvolgerà le associazioni di Monvalle e anche la Proloco del Comune: “Sarà un’ottima occasione per passare un bel pomeriggio estivo in compagnia, all’insegna del divertimento e dello sport“, ha dichiarato sempre a varesenews.it Andrea Rossi, consigliere della Proloco di Monvalle. “La grave siccità in cui sta versando il nostro Paese ha colpito anche il nostro prezioso lago – ha aggiunto – questo sta a dimostrare come bisognerà affrontare le conseguenze che i cambiamenti climatici avranno sulle vite di tutti noi”.