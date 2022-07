Storia al capolinea tra Paola Di Benedetto e Rkomi? Sembra proprio di sì. A rivelare i dettagli è la pagina ThePipolGossip, secondo cui sarebbe stato lui a lasciare lei, con un messaggio. Il motivo? Non ha retto alla “sovraesposizione mediatica“. Eppure solo tre settimane fa i due avevano posato accanto a Chiara Ferragni e Fedez in un paio di scatti che avevano fatto impazzire i fan. La coppia era stata poi paparazzata da Chi Magazine tra baci e carezze, la storia tra la speaker radiofonica e il giudice di X Factor sembrava davvero decollata: “Si frequentano da un mese”, scriveva a metà giugno il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Cosa è accaduto poi? Today.it riporta il pettegolezzo secondo il quale la 27enne di Vicenza si starebbe frequentando con un altro uomo. Dov’è la verità? Al momento entrambi hanno scelto la via del silenzio. Se fosse davvero finita, sarebbe il tramonto di una nuova storia per Paola Di Benedetto, a poca distanza dalla fine del grande amore con Federico Rossi dell’ex duo musicale Benji&Fede. Il cantante e l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip4 erano stati insieme dal 2018 al 2021. Prima di lui, invece, Paola aveva avuto una storia con il calciatore Matteo Gentili. Quanto a Mirko Manuele Martorana – questo il vero nome di Rkomi – poco si sa della sua vita sentimentale, prima di Paola. Qualcuno lo aveva avvicinato al nome di Claudia Napolitano, protagonista del videoclip del suo successo sanremese ‘Insuperabile‘. Lui, però, intervistato da Vanity Fair aveva chiarito: “Non so se ho ancora provato il vero amore per un’altra persona. Ho delle frequentazioni, diciamo. Ma non sono fidanzato”, aveva dichiarato lui lo scorso febbraio.