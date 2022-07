In molti si aspettavano la risposta di Rhove alle parole dei Pinguini Tattici Nucleari e puntualmente è arrivata. La band aveva criticato, non citando il rapper, chi non ha rispetto per il pubblico. Il riferimento era al video, diventato virale, in cui il cantante di “Shakerando”, in un live ha insultato il pubblico, colpevole di non saltare e partecipare durante l’esibizione. Pare non fosse la prima volta, anche durante Party Like a Deejay a Milano Rhove ha cercato di “animare”, a modo suo, il pubblico. Sulle stories Instagram dei Pinguini Tattici Nucleari è apparsa la frase: “Mi è capitato in questi giorni di vedere video aberranti di cantanti che sul palco insultano il proprio pubblico perché non canta o non salta. Mo’ chi glielo spiega che farli cantare e saltare è compito loro? È come se un cuoco insultasse i clienti perché lasciano avanzi nel piatto o non mangiano. Quando si parla di gavetta si parla anche di questo”.

RHOVE RISPONDE AI PINGUINI TATTICI NUCLEARI: “FATELA UNA HIT SE È COSÌ FACILE”. MA LA BAND SFORNA GIÀ LE HIT

La risposta di Rhove è stata infuocata: “Di voi nemmeno parlo perché non ce n’è bisogno. Fatela una hit se è così facile, siete le classiche persone che se venite in zona vi prendono per il c**o. Solo in tv potete andare, tra l’altro appena è uscita la notizia di voi che mi sfottevate avete fatto uscire il merch su Instagram. Non parlavano di voi da anni, se qualcuno ha parlato di voi. Ho fatto 80 live e per un dj set si è scatenato un casino. Nulla raga, ci vediamo in giro a spaccare tutto”. Forse a Rhove sfugge che proprio la band – con alle spalla dieci anni di carriera – è reduce da 14 sold out nei palazzetti più importanti d’Italia, compreso il Forum di Milano, e si appresta ad un nuovo tour estivo. Inoltre gli ultimi singoli dei Pinguini Tattici Nucleari stazionano sempre nella top 5 della classifica dei Singoli Fimi e Spotify. È il caso dell’ultimo brano “Giovani Wannabe”, tra l’altro disco d’oro. Solo quest’anno “Pastello Bianco” ha ottenuto 3 dischi di platino, così come l’album “Ahia!”. Non contento di questo Rhove ha comunque pubblicato la foto dei tre dischi di platino di “Shakerando”.

SALMO: “EVITATE DI PORTARVI I VOSTRI AMICI DEFICIENTI CHE LANCIANO L’ACQUA SUL PALCO”

Un altro artista ha criticato su Instagram Rhove. Salmo: “Se siete molto giovani e pensate che la musica sia il vostro futuro, vi do un consiglio. Imparate a cantare dal vivo, questa cosa vi ripagherà per sempre. Evitate di portarvi i vostri amici deficienti che lanciano l’acqua sul palco, se è possibile levate la voce dalle basi, almeno dalle strofe. Non è importante diventare idoli su Tik Tok ne tanto meno fare le hit su Spotify. La verità è fuori, è sul palco. Il live è l’esame della vostra musica, come un esame di stato. E voi non potete andare a un esame con l’aiuto da casa, con i biglietti scritti. Le persone pagano il biglietto, vengono per sentirvi cantare dal vivo. Imparate a cantare dal vivo“.

LA RISPOSTA DI RHOVE: “CANTO PURE UN’OTTAVA SOPRA”

Il rapper poi ha così replicato a Salmo: “Canto tutti i pezzi e pure un’ottava sopra, ovviamente faccio delle pause, ma come tutti gli artisti del mondo, chi mi è venuto a sentire live mi ha detto che non ha mai visto una cosa simile Mi sembra l’era del senza auto tune non sai rappare, gli stessi che lo criticavano ora lo accettano. Non dico che sia professionale fare il live con le voci sotto ma a volte, facendo ancora dj set e locali, non funzionano nemmeno le spie. Vi prometto che appena l’anno prossimo inizio con i miei live non ci sarà nemmeno una voce sotto e vedrete il live più bello che avrete mai visto. Ringrazio Salmo dei consigli, voglio diventare il numero uno e lo supererò”.

LA PACE TRA RHOVE E SALMO

Salmo per chiudere la polemica ha mandato un messaggio privato su Instagram, reso subito pubblico da Rhove: “Non volevo offendere nessuno. A questa cosa del live ci tengo molto”. Il rapper sardo ha sottolineato che il suo voleva essere un consiglio: “Mi dispiace se ti rompono le pa**e ma è una routine bro, rompono le p**e pure a me. Punta tutto sul live frate, il talento c’è”. Pace fatta. Quanto durerà?