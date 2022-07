Una romantica dedica. “Tu sei tutto ciò che voglio“. Così la deputata e responsabile esteri del Pd Lia Quartapelle pubblicando su Instagram una foto del suo matrimonio con l’ex ministro socialista Claudio Martelli. Quartapelle, 40 anni, e Martelli, 78 anni, si sono sposati a Milano nella sala dei ricevimenti di Palazzo Reale davanti a Daniela Mainini, presidente del Centro studi Grande Milano, loro amica comune. Pochi gli amici e i familiari presenti. Il matrimonio era in programma due anni fa a Tel Aviv ma è stato poi rinviato a causa della pandemia. “Quando torno a casa la sera abbiamo un tacito patto: il cellulare si dimentica. Se mi vede con lo smartphone in mano, me lo lancia dalla finestra”, ha raccontato lei a Vanity Fair. E sulle critiche per la differenza d’età: “Non vengono da chi ci ama, ma da fuori. C’è chi è sempre pronto a giudicare le coppie degli altri, ma ricevo anche tanti messaggi da donne che si sentono “liberate” perché hanno storie con uomini più grandi. Si può essere femministe anche se si ama un uomo così, e spero che dirlo serva ad altre”.

