Assieme a quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la rottura tra Shakira e Gerard Piqué è il gossip dell’estate. A rivelare nuovi dettagli sulla separazione tra il calciatore del Barcellona e la cantante è ora la trasmissione spagnola “Chisme No Like“, che ha annunciato di aver avuto accesso ai documenti della proposta di accordo formale di separazione presentata dagli avvocati della cantante colombiana all’ex compagno. Secondo il programma, Shakira avrebbe proposto all’ex compagno di coprire tutte le spese per il mantenimento di Sasha e Milan, i due figli della coppia. Non solo, sembra che lei sarebbe disposta a pagare anche il 20% di un debito di Piqué, che ammonterebbe a 2,5 milioni di euro, e almeno cinque viaggi in prima classe da Barcellona a Miami, per consentirgli di andare a fare visita ai figli dopo il trasferimento negli Stati Uniti.

“C’è stato un incontro tra Shakira e Piqué, faccia a faccia, con i rispettivi avvocati – ha raccontato il giornalista Jordi Martin in diretta durante ‘Chisme No Like’ –. Da quello che mi hanno detto, è stato un incontro piuttosto teso. C’è stata una discussione su dove vivranno i bambini e con chi. Dicono che Piqué sia stato molto fermo nel non volere che andassero ad abitare a Miami, sostenendo che la cosa sarebbe stata traumatica per i bambini”. E ancora: “Mi assicurano che Shakira ne è uscita devastata – ha concluso il giornalista –. Mi dicono anche che è pronta a formalizzare un’ulteriore proposta. Secondo lei è ingiusto che debba restare in una città nella quale non c’è più nulla per lei”. Non resta che attendere nuovi sviluppi.