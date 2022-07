Il calcio ha accompagnato la loro storia d’amore, fin da quella maglietta con la scritta “6 unica” indossata da Francesco Totti in un derby del 10 marzo 2002. Ilary Blasi è sempre stata a fianco del capitano della Roma, presente in campo all’Olimpico anche nel giorno del suo ritiro. Ma la coppia – che ha annunciato ufficialmente la separazione con due diversi comunicati – ha condiviso negli anni anche altre passioni sportive, decidendo spesso di allenarsi insieme.

Galeotto però è stato proprio uno sport: il padel. O almeno questo è quanto racconta La Gazzetta dello Sport: Totti, dopo il ritiro, ha coltivato la passione per la racchetta, che Blasi invece non ha mai amato. L’ex capitano della Roma è stato uno primi calciatori a investire in un campo da padel. E il quotidiano fa notare che proprio giocando a padel ha conosciuto Noemi Bocchi. La 34enne, infatti, ci gioca spesso.