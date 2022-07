“Giuro che prima o poi la smetto. Per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio”. A dirlo è Sonia Bruganelli, la produttrice tv moglie di Paolo Bonolis, che si inserisce così a gamba tesa nel dibattito sul caos voli che sta insidiando le vacanze degli italiani, lanciando una stoccata alle colleghe che nei giorni scorsi hanno raccontato sui social le loro odissee con le compagnie aeree lowcost. Lei, nota per i suoi sfoggi di lusso tra cui, appunto, l’abitudine a viaggiare con voli privati che hanno suscitato spesso accese critiche nei suoi confronti, ha condiviso sul suo profilo Instagram un nuovo post con una sua foto in aereo, chiaramente non di linea, accompagnato dalla sua riflessione: “Per critiche o rimostranze scrivete sotto, come sempre”, conclude prevedendo le immancabili reazioni alle sue parole.