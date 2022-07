Stanchi dei soliti cruciverba? Ebbene, questi libri di esercizi delle vacanze per adulti potrebbero fare allora proprio al caso vostro. Ormai da qualche tempo i quaderni con i “compiti” estivi sono tornati di moda, soprattutto tra i Millennials e la Gen Z, che li ha resi un accessorio super “instagrammabile” dell’estate. Niente a che vedere con quei libri zeppi di esercizi di grammatica e problemi di aritmetica che per anni sono stati l’incubo estivo di ogni bambino: qui ci sono passatempi, rebus, mandala da colorare e tantissime curiosità su due argomenti già di per se cult. Il sesso e il mondo degli oroscopi. L’idea è di Fabbri Editori che ha appena portato in libreria questi due libricini molto particolari, perfetti da infilare nello zaino e tirare fuori mentre si attende l’aereo, si è in viaggio in treno o più semplicemente ci si annoi sotto l’ombrellone. Un centinaio di pagine con sfide sempre diverse e divertenti, ideali anche da condividere in compagnia per una serata alternativa.

Per la precisione si intitolano rispettivamente “Libro di esercizi (divertenti) per le vacanze: tutto quello che devi sapere sull’oroscopo” e “Libro di esercizi (divertenti) per le vacanze: tutto quello che devi sapere sul sesso“. Il primo è scritto da Nina Segatori (meglio nota sui social come @oroscopoletterario) con le illustrazioni di Enrica Mannari; il secondo, invece, è stato scritto con la consulenza della sessuologa Silvia Gioffreda (su Instagram @lapopdoc) e dell’urologo Nicola Macchione (su Instagram noto come @md_urologist), e illustrato da Silvia Marinelli. Noi di FqMagazine li abbiamo provati e ve li consigliamo dandovi qualche anticipazione. Insomma, non vi resta che munirvi di matita, gomma e colori!

OROSCOPO – Se settembre è un mese essenziale per augurarsi una ripresa con slancio, quale momento migliore per interrogare gli astri, se non le vacanze estive? Magari proprio mentre aspettate la notte di San Lorenzo per affidare i vostri desideri alle stelle. Vi attendono esercizi, mandala da colorare, disegni da scoprire unendo i puntini, giochi, test, cruciverba, curiosità e – ovviamente – l’oroscopo dell’estate. In queste pagine illustrate dall’estro di Enrica Mannari e arricchite di curiosità sulle stelle, i pianeti e i segni zodiacali da Nina Segatori, si trova tutto ciò che serve per divertirsi sotto l’ombrellone o al fresco di un bosco di montagna (ma non solo!), per passare il tempo immaginando il domani e capendo un po’ meglio l’oggi. Una curiosità in anteprima? Lo sapevate che Agatha Christie, 15 settembre 1890, era del segno dello Scorpione: anche lei fu protagonista di un mistero. Scomparve per circa una settimana da casa, senza lasciare alcuna traccia.

SESSO – Provate a sfogliarlo e compilarlo con il partner o gli amici, mettendovi alla prova a vicenda sui quesiti: con la leggerezza di quiz e giochi infatti, Gioffreda e Macchione sviscerano il tema in modo delicato ma al contempo estremamente serio, con indicazioni utili per imparare ripassare o, perché no, ravvivare la propria vita sessuale grazie ad alcuni esercizi di fantasia. Ad esempio, lo sapevate che le lumache fanno l’amore con la testa? E che non esiste una clitoride uguale all’altra? E, ancora, che gli antichi Egizi conoscevano già una sostanza molto simile al Viagra ma era riservata soltanto al faraone?