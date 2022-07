Damiano Carrara e Chiara Maggenti sposi. Dopo numerosi rinvii, prima a causa della pandemia, poi per un incidente domestico che aveva costretto lei a letto per diverse settimane, la coppia ha finalmente celebrato le nozze nel pomeriggio di sabato 9 luglio. La location? La chiesa di San Frediano a Lucca. Tra gli invitati anche Katia Follesa, collega del celebre pasticcere sul set di Cake Star.

“La Nazione” e i quotidiani locali hanno seguito la sposa da casa fino all’ingresso della chiesa, immortalandola in uno stupendo abito bianco con un lungo velo. Ad aspettarla all’altare Damiano, in un vestito molto elegante con papillon. Nella foto di rito non è mancato il cagnolino della coppia, Paco, che ha partecipato ai festeggiamenti insieme a un dog sitter. Stando a “La Nazione”, il ricevimento si è svolto in una meravigliosa villa, dal gusto romantico, in provincia di Pisa.

Alla torta nuziale, neanche a dirlo, ci ha pensato lo sposo, come annunciato sul suo profilo Instagram qualche giorno prima: “In questi giorni mi avete fatto tante domande sulla torta del matrimonio… Il progetto l’ho fatto io, ci tenevo a mettere la mia creatività e la mia passione in questa torta che probabilmente sarà la più importante della mia vita”. Pochi giorni prima del “Sì”, lo chef si era mostrato molto emozionato in un post pubblicato sui social: “Ormai ci siamo, non so quante volte abbiamo immaginato questo momento insieme e adesso sta per avverarsi davvero. Finalmente questo sogno che abbiamo desiderato tanto diventerà realtà. A noi”. Un matrimonio senza restrizioni, né mascherine, proprio come Damiano e Chiara avevano desiderato, impreziosito dalla forza del loro amore e dall’affetto degli invitati.