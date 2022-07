È diventato un trend su TikTok ma in pochi sanno da dove deriva veramente. Stiamo parlando di ‘Mi bebito fiu fiu’, l’audio che sulla piattaforma cinese conta più di 310mila video. La base è quella di ‘Stan’ di Eminem feat Dido mentre il testo (che in realtà è in spagnolo) recita: “Sei mio baby, fiu fiu. Caramello di cioccolato, inzuppami così. Arrotolami come una crepes, con zucchero a velo. Addolciscimi, che tu sei il mio re. Quanto sei carino, sei mio baby. Sei il mio bebito fiu fiu“. Ma cosa si cela dietro al nuovo trend? Una storia di corna. Come riportato anche da Open, infatti, la canzonzina racconta in realtà di Martin Vizcarra, ex presidente del Perù, al centro di un recente scandalo.

Vizcarra, sposato e con quattro figli, sarebbe stato ‘pizzicato’ con un’amante. Il testo della canzone è dunque la trascrizione dei messaggi WhatsApp tra la donna, Zully Pinchi Ramìrez, ex candidata al Congresso della Repubblica per ‘Somos Perù’ e, appunto, Vizcarra. Gli screenshot della chat erano stati resi pubblici lo scorso anno nel corso del programma televisivo Panorama. Adesso, ‘grazie’ al producer del brano – Tito Silva – la canzone è diventata virale sui social, tanto che “Spotify lo scorso lunedì l’ha classifica al primo posto nella Top 50 dei successi virali per poi ritirarla a causa di una presunta violazione del copyright”, riporta sempre Open. Tra le clip più apprezzate su TikTok c’è anche quella del Real Madrid. La nota squadra di calcio ha infatti pubblicato un video con i giocatori che parlano e scherzano tra di loro. “SQUAD. Nuestros bebitos fiu fiu”, si legge nella didascalia del filmato che, nel momento in cui scriviamo, conta 2 milioni di like e più di 16 milioni di visualizzazioni.