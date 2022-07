Brutte notizie per i fan di Elisa. Lo staff ha annunciato che la cantautrice ha contratto il Covid in forma lieve e per questo è costretta a rimandare il concerto di stasera a Pistoia e quello del prossimo 12 luglio a Bologna. “L’artista tornerà quanto prima sul palco”, si legge nella nota. Niente paura, però. Le date verranno recuperate e a breve verranno comunicate quelle nuove. Inoltre, i biglietti già acquistati resteranno validi. Per ulteriori informazioni informazioni sulla data di Pistoia, bisognerà contattare info@legsrl.net e info@bluesin.eu. Per quanto riguarda Bologna, invece, basterà consultare la pagina Facebook del “Sequoia Music Park”.