Disavventura in mezzo al mare per Chiara Ferragni. L’influencer, reduce dalle passerelle dell’haute couture durante la Paris Fashion Week, si è concessa una breve vacanza con gli amici al largo della Grecia. Giunto all’aeroporto di Atene, il gruppo è salito su un’imbarcazione diretta a Hydra, una magnifica isola affacciata sul Peloponneso, tra Poros e Spetes, a un’ora mezza dalla capitale.

Non sempre tutto, però, va secondo i piani: improvvisamente la barca si è rotta e la comitiva si è trovata senza alcuna possibilità di raggiungere la meta. “Ragazzi ci si è rotta una barca. Stiamo cercando di ancorare da qualche parte, aspettando che arrivi un taxi boat”, ha raccontato l’imprenditrice. Incappucciata per ripararsi dal forte vento, ha continuato: “Un viaggio che doveva essere di un’ora e mezza. Siamo da tre ore in questa barca nel nulla, dannazione”. Come testimoniato dalle storie sul suo profilo Instagram, la Ferragni e i suoi amici sono poi fortunatamente riusciti ad approdare sull’isola.