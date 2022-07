L’estate 2022 sta iniziando a scaldare i motori. In questi giorni infatti sono tanti i tormentoni estivi e gli eventi musicali itineranti per portare la musica in più piazze possibili. Un esempio è proprio il Tim Summer Hits, l’evento targato Rai2 condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. La tappa di Roma, però, è stata caratterizzata da un fuori onda un po’ provocatorio ma al tempo stesso carino. Cosa è successo? È il momento di Mika sul palco. Il cantante ha lanciato da poco il singolo “Bolero” con Baby K e la produzione di Dardust.

L’artista anglosassone ha deciso di mettere in scena un’esibizione al pari di Eurovision con “Take It easy” tra fuochi d’artificio e ballerini per concludere così il live al pianoforte. “Non avrei mai pensato in vita mia di fare un’esibizione simile e di questo tipo con il pianoforte. Solo con uno strumento simile può suonare e cantare tutta Piazza del Popolo” confesserà Mika al termine della canzone. Poi, a sorpresa, il colpo di scena. Arriva il momento dei saluti quando Mika, scrutando bene i conduttori Stefano De Martino e Andrea Delogu, si fa scappare una battuta che scatena subito il gossip. “Siete una bella coppia, ma lo dico in senso romantico”. Sono lontani i tempi del Festivalbar, eppure i consensi del pubblico sembrano gradire la nuova coppia dell’estate. Sì, anche Mika.