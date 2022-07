Ci sarà ancora da attendere per vedere gli Iron Maiden in concerto in Italia. 30mila persone, a Bologna, erano pronte a restare sotto la pioggia battente e sfidare il maltempo pur di assistere alle esibizioni dei loro beniamini. Per la Protezione civile, però, le condizioni atmosferiche erano proibitive: la serata è stata annullata e, pochi minuti prima dell’inizio dello show, al Sonic Park, gli spettatori sono stati rispediti a casa. Proprio sopra il palco, infatti, si avvicinavano nuvoloni minacciosi, che promettevano forte vento e un violento temporale. Gli organizzatori non hanno potuto compiere scelta diversa che rimandare l’evento.

Su Twitter, i fan si sono mostrati delusi: “Concerto degli Iron Maiden posticipato due anni a causa del Covid, stasera annullato per temporale! Ora non piove più da un’ora, e siamo ancora fermi in coda al parcheggio. Organizzazione penosa”, scrive qualcuno. E ancora: “Non vorrei essere nei panni di quelli che stasera hanno pagato 92 euro di biglietto, più viaggio e hotel e si sono visti annullare il concerto a mezz’ora dall’inizio… che vergogna per un po’ di pioggia già finita”, tuona qualcun altro. C’è anche chi ironizza sulla situazione: “Biglietti acquistati nel novembre del 2019. Prima la pandemia. Adesso il clima. E non abbiamo mangiato neanche i tortellini”. Tra lo scontento generale e qualche battuta sarcastica, si spera che il tempo restituisca una grande performance della storica band.