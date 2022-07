“Boh mia madre sembra mia figlia ok!”. Ecco la frase di Aurora Ramazzotti che fa da cornice su Instagram allo strepitoso selfie con mamma Michelle Hunziker. Complicità e orgoglio, certo. Ma con una punta di ironica provocazione. Il post, pubblicato da Aurora nelle storie e condiviso da Michelle con un cuoricino e un Love you, le vede insieme con il volto accostato. Un primo piano che le fa apparire quasi coetanee. Michelle, a 45 anni ne dimostra almeno dieci in meno. Tanto da sembrare sua sorella. Appunto: non certo la figlia di Aurora.

Allora perché quel commento? Forse la ragazza è stufa di essere sempre paragonata alla mamma? E’ risaputo che essere figli d’arte prevede quasi sempre un percorso più difficile nell’affermazione della propria identità e indipendenza. Aurora, nata 25 anni dalla relazione di Michelle con il cantante Eros Ramazzotti, di genitori “ingombranti” ne ha due. Fatto sta che il legame fra le due, con solo vent’anni di differenza, è fortissimo. Molto amichevole. Tante le situazioni che condividono, anche professionali. Come dimostra la partecipazione al video della nuova canzone di Ramazzotti. Un rapporto quasi simbiotico, come aveva dichiarato la stessa Michelle Hunziker a Verissimo. Praticamente madre e figlia sono cresciute insieme, raccontava la conduttrice, avendo all’epoca della sua prima maternità nemmeno vent’anni. Un rapporto bellissimo ma con qualche difficoltà. La stessa Michelle racconta di una ragazza in costante confronto con lei (e con a sua bellezza).

A confermarlo, proprio in un’intervista a Verissimo del 2017, la stessa Aurora. Per tutta la sua infanzia si è sentita dire quanto fosse bella e giovane la sua mamma. Poi, crescendo, ha fatto pace con se stessa e con il suo aspetto fisico. Imparando a non cadere più nell’ansia del conflitto con l’avvenenza della madre. Ma ora le cose sono cambiate e la ragazza non deve più temere confronti. Ecco perché. Dal profilo Instagram di Michelle si legge: “Aurora per me hai una bellezza particolare. Io ti preferisco alla classica bellezza di tua madre che rispecchia canoni più classici, alta bella e sorridente”, scrive un follower. Un altro mette in dubbio la giovinezza della pelle di Hunziker e dice “Un po’ inverosimile avere la stessa pelle levigata”. C’è anche chi va giù pesante; “A volte mi chiedo perché tu non possa lasciare le luci della ribalta a tua figlia. Ma posta una foto con lei senza photoshopparti”.