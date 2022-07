Quattordici anni. Da tanto Rudy Zerbi collabora con il talent di Canale 5 “Amici”, in qualità di insegnante. Un amore maturo, diciamo. Ma come è scattata la scintilla? Lo ha raccontato lo stesso conduttore radiofonico al programma online di Lorella Cuccarini: “Un caffè con…”. Dopo il licenziamento dalla Sony, di cui Zerbi era amministratore delegato a soli 30 anni, Maria De Filippi lo ha salvato: “Ero giovane, avevo potere, soldi ed ero avviato a una vita straordinaria. Un giorno dall’America mi hanno chiamato e parlato della fusione aziendale e mi hanno detto di non aver più bisogno di me”, ha spiegato. “Mi hanno licenziato. In quel momento mi sono trovato a neanche 40 anni con tre figli, con una vita davanti. Non sapevo cosa fare. La situazione discografica era terribile, allora andavo ad Amici come presidente della Sony e la prima cosa che ho fatto è stata chiamare Maria per informarla della notizia e l’ho ringraziata. Lei mi ha detto di essersi trovata bene e che gli piaceva come lavoravo e mi ha detto di andare a lavorare da lei”. Una benedizione, un’offerta che l’attuale speaker di radio Deejay ha accettato e un’opportunità per la quale la ringrazierà per sempre: “Se Maria mi ha salvato?”, conclude Zerbi. “È vero. Non mi sono mai vergognato di raccontare che sono stato licenziato. I fallimenti e le cose che non funzionano nella vita non vanno nascoste. È impensabile che tutto vada bene in una vita intera”.