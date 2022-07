“Non ci girerò intorno, ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”, così Giovanni Allevi lo scorso 18 giugno ha scritto il post più duro, il più difficile. E adesso, sempre via social, racconta la sua battaglia contro il cancro, senza nascondere le difficoltà.

“Ma…l’anima, esiste? Secondo me, sì! Se esiste, posso separarla dal corpo e dal dolore fisico a tratti insostenibile. Posso aiutare il corpo a guarire, affiancando alla terapia un’energia magica, che viene dall’anima e dal vostro Amore!”, ha scritto il musicista e compositore nel post pubblicato qualche ora fa sui suoi profili social assieme a una foto con il suo volto sofferente. Da qualche settimana ormai, Allevi si sta sottoponendo alle terapie per sconfiggere il mieloma, un tumore che colpisce le cellule del sistema immunitario.