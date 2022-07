“Noi usciamo dall’esperienza del Conte 2” in cui “abbiamo costruito un progetto politico e realizzato una serie di iniziative politiche nel segno della giustizia sociale. Questo ci spinge a continuare il dialogo in particolare con il Pd e Leu. Però le alleanze per noi non sono un dato acquisito una volta per tutte. Si basano su obiettivi condivisi e reciproco rispetto”. Così Giuseppe Conte, parlando ai parlamentari del Movimento 5 stelle durante l’assemblea dei gruppi parlamentari.

Occorre poi anche un terzo elemento, ha continuato l’ex premier, “la coesione, lealtà e correttezza di tuti i partecipanti a questo progetto politico”, altrimenti “a noi non interessa un’alleanza per prendere voti in più”. “I diktat a noi lasciano assolutamente indifferenti”, ha concluso.