Al centro di una bufera mediatica per settimane e adesso pubblicizzata da dei clienti “speciali”. Ultimamente, la pizza del Crazy Pizza di Briatore ha fatto discutere, soprattutto per la spiegazione data dall’imprenditore sul prezzo: quindici euro per una margherita. La sua convinzione che non sia possibile vendere pizze a cinque euro si è scontrata con le idee sostenute dai pizzaioli di tutta Italia, in particolare quelli napoletani capitanati da Gino Sorbillo. Nella giornata di domenica 3 luglio però, al Crazy Pizza sono giunti Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi. Commensali illustri, che hanno apprezzato non poco la cena e hanno espresso la loro soddisfazione per la cena sulle stories di Instagram. “Buona?”, chiede Aurora alla mamma. La risposta si fa attendere qualche secondo: “Non riesco neanche a parlare dalla goduria”, commenta Michelle con la pizza in mano. Anche Zorzi, che non compare nelle storie della Hunziker, ha condiviso una foto di una pizza con del prosciutto. Forse la celebre al Pantanegra? Una sponsorizzazione non da poco per il locale.