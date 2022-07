Lino Banfi e l’immenso amore per la moglie Lucia. L’attore pugliese non perde occasione per ribadire al mondo il profondo legame che li unisce orma da più di 70 anni e, da ultimo, ha scritto una lettera pubblicata sulle pagine del settimanale Intimità. Nella missiva, Banfi spiega di essersi rivolto a papa Francesco per chiedere la sua intercessione in quello che è l’ultimo desiderio della donna, malata ormai da tempo di Alzheimer: morire insieme così come hanno vissuto insieme tutta la vita, senza che nessuno dei due debba sopravvivere alla scomparsa dell’altro. “Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio di, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita”, ha scritto Banfi. E quindi ha concluso: “Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi”.