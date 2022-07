Nella foto ricordo tra Elon Musk e Papa Francesco spunta un piccolo pugno chiuso. Il ritorno di Musk sul (suo) Twitter ha tinte di sacro e profano. In visita al pontefice, presso Città del Vaticano, l’eccentrico miliardario ha voluto far sapere ai suoi follower che una benedizione, ufficialmente la più alta in grado possibile, male non fa. Eccolo allora postare una foto con lui, Francesco e quattro (dei sei) figli di Musk. Difficile capire esattamente chi sia l’ultimo a destra, visto che Musk è diventato padre una prima volta con la ex moglie Justine e con la fecondazione in vitro prima di due gemelli (Xavier e Griffin) e successivamente di tre gemelli (Kai, Saxon, Damian). Uno dei cinque ragazzi ha chiesto a 18 anni di cambiare sesso e diventare donna (Xavier diventato Vivien). Quindi nella foto ufficiale con papa Francesco, il ragazzino all’estrema destra che saluta con un certo fastidio il fotografo alzando il pungo sinistro chiuso potrebbe essere uno tra Kai, Saxon o Damian (Griffin ha un paio d’anni in più e non dovrebbe essere lui). La cosa ha fatto twittare all’impazzata i follower del patron di Tesla. A margine c’è anche chi sottolinea la sciatteria formale nell’abbigliamento di Musk con dei pantaloni privi di orlo e tutti rigonfi sulle scarpe.