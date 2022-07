L’ha uccisa due giorni fa, giovedì, e ha lasciato il suo cadavere sul letto continuando tranquillamente la sua vita. Ha fatto finta di nulla, non ha avvertito nessuno e tenuto un comportamento apparentemente normale. Solo quando la figlia della donna ha avvisato le forze dell’ordine, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con la madre, i carabinieri hanno scoperto che Domenica Caligiuri, insegnante in pensione di 71 anni, era stata ammazzata a coltellate nella sua villetta a Mandatoriccio, nel Consentino.

I sospetti si sono subito concentrati sul marito, Luigi Carlino, 73 anni, rintracciato dagli investigatori non lontano dalla casa in zona marina Le Ginestre, attorno all’ora di pranzo. L’uomo è stato subito portato in caserma e – a quanto apprende l’Adnkronos – nel corso dell’interrogatorio, alla presenza del magistrato di turno della procura di Castrovillari, ha confessato di averla uccisa. Tra i due, come ricostruito subito dagli investigatori, erano frequenti i litigi e la donna era già stata maltrattata. E proprio al culmine di una lite per dissidi familiari, Carlino avrebbe ucciso la moglie.