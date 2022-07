“Tim Summer Hits” è partito con il botto. Musica, divertimento e spensieratezza (che tanto era mancata negli ultimi due anni) hanno avvolto la meravigliosa cornice di Piazza del Popolo e garantito a RaiDue il 12% di share. Numeri molto buoni, ottenuti anche grazie alla frizzante conduzione di Andrea Delogu e Stefano De Martino. Tra gli artisti sul palco Elodie, Alessandra Amoroso, Fabri Fibra, Irama, Madame, Luigi Strangis e moltissimi altri che, con i loro tormentoni estivi, hanno fatto ballare e cantare Roma. Prima della serata inaugurale in onda su Rai2, De Martino ha pubblicato un video inedito: seduto al piano, accompagna LDA in “Quello che fa male”, brano di successo del cantautore, certificato disco di platino. Alla versione acustica del singolo, l’ex ballerino ha affiancato un annuncio per i suoi followers “Si, sono su Tik Tok”.“Piano B al Tim Summer Hits”, ha scritto nella didascalia del video postato sul proprio profilo. Elegante e ironico come sempre, Stefano.