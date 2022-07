È terminata l’edizione più lunga di sempre dell’Isola dei Famosi e ora i naufraghi sono pronti per tornare a casa, in Italia. Nei giorni scorsi gli ultimi 6 concorrenti sono rientrati dall’Honduras con un volo per Roma. Cosa sarà successo in quelle ore? A documentarlo sono proprio i “supervivientes” tornati in possesso dei loro dispositivi elettronici e dei profili social. La prima a confidarsi con i suoi follower è Carmen di Pietro: “Siamo rimasti bloccati in aereo per oltre un’ora. Abbiamo dovuto fare scalo a Parigi. Il volo dalla Francia all’Italia ha accumulato un’ora di ritardo”. E fin qui, niente che non sia mai capitato anche a chi non sta tornando da un reality. A questo punto, per avere ulteriori aggiornamenti, dobbiamo passare al profilo instagram di Nicolas Vaporidis. Qui l’attore si è divertito con Alessandro Iannoni (figlio di Carmen) a scherzare sulla situazione: “Ho incontrato un altro disperato che prende l’aereo per tornare a Roma… un ragazzino!”. Non contento, Vaporidis decide di stuzzicare la madre di Alessandro, Carmen: “Mamma Di Pietro c’ha quattro panini e tre buste di biancheria intima… coi panini dentro!”. Insomma, i concorrenti del programma di Canale5 hanno fatto post divertiti sul ritardo di voli e coincidenze. Un viaggio al quanto bizzarro e divertente che ha tenuto compagnia i numerosi fan dei protagonisti e affezionati al programma. Alessandro e Carmen in questi mesi sono stati in grado di farsi conoscere , rafforzando di giorno in giorno il rapporto madre/figlio. Ed è proprio grazie a questo che anche sui social Carmen non le manda di certo a dire. Con una story instagram all’interno dell’aeroporto in Honduras si è rivolta al primogenito dicendo: “Ma dove ci troviamo Alessà? Aiutami a dire il nome di questo aeroporto, sii gentile. San Pedro sul Piaran, com’è?”. La risposta di Iannoni non tarda ad arrivare: “Dai mà, è San Pedro Sula”. Insomma, ora che sono tornati non ci resta che continuare a vivere il reality sui social. I profili di mamma e figlio sono pronti a regalarci soddisfazioni. E chissà di non vederli insieme nella prossima edizione di Pechino Express!