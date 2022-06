Victoria Beckham torna su episodio del suo passato per affrontare un tema che è sempre di grande attualità. Parliamo di body shaming. Il ricordo va a una trasmissione tv condotta da Chris Evans, TFI Friday di Channel 4. Anni ’90, Beckham aveva appena partorito Brooklyn. Il conduttore la fece pasare in diretta osservando quanto fosse magra. Oggi la stilista, al tempo voce delle Spice Girl, torna a parlare dell’episodio con Vogue Australia: “Sono andata in uno show televisivo con Chris Evans molti anni fa e avevo appena avuto Brooklyn e dopo ho perso molto peso. È successo anche a mia madre dopo le sue gravidanze. Non significa che avevo un disturbo alimentare. Ma nonostante questo lui lo ha sottinteso e mi ha fatto salire su una bilancia. Riuscite ad immaginare una cosa del genere oggi?“. Subire questo tipo di atteggiamento, in tv, ha segnato Beckham che aggiunge: “Sono passata da essere ‘Porky Posh’ a ‘Skeletal Posh'”. Troppo grassa o troppo magra. Il corpo, allora come oggi, tristemente al centro. E la stilista turbata, o forse qualcosa di più, per quando acaduto quando era ancora giovanissima.