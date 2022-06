A tre mesi dalla difficile operazione a cui si è sottoposto, questa sera Fedez sarà in Piazza Duomo, a Milano, per “LoveMi”, un evento gratuito tramesso in diretta su Italia Uno, organizzato e promosso con lo scopo di raccogliere fondi per la Fondazione Tog (offre cure gratuite ad oltre 100 bambini e ragazzi affetti da gravi patologie neurologiche. Questo è possibile solo grazie alla raccolta fondi, dal sito). Con lui sul palco ci sarà J-Ax. Da diversi giorni i canali Mediaset trasmettono la pubblicità del concerto e, nelle ultime ore, un utente ha commentato su Twitter la presenza del rapper sul palco in modo incommentabile: “Ma non era in punto di morte?”. Fedez ha risposto: “No. Però tu sei un cog***ne”, ottenendo un tripudio di reazioni e applausi dai suoi follower. Il commento dell’hater si è sgretolato di fronte alla determinazione e alla forza di volontà di Federico Lucia che, tra riabilitazione e fisioterapia continua, ha ripreso gradualmente in mano le redini della sua vita (come dichiarato anche in uno sfogo pubblicato su Instagram). Un percorso che gli permetterà, questa sera, di essere accolto sul palco insieme a Mara Sattei, Lazza, Dargen D’Amico, Tananai e moltissimi altri, per una serata di amore e musica.