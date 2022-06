“Kate? Vive quasi come una prigioniera a Kensington Palace“. A sganciare la bomba è Harry d’Inghilterra, il quale non smette di parlare della Royal Family e anche a novemila chilometri di distanza da Londra continua a fare danni con commenti esplosivi sulla vita a palazzo. Troppi divieti, zero privacy, negata persino la possibilità di fare una passeggiata nel parco della dimora nel cuore di Londra dove vivono dal 2017. Il principe svela qualche indiscrezione e si schiera, inaspettatamente, al fianco della cognata che intanto si prepara ad un altro trasloco.

KATE MIDDLETON PRIGIONERIA A KENSINGTON PALACE

“William e Kate cercano la libertà che non hanno a Kensington Palace. Ricordo che Harry disse a un mio amico che Kate era quasi prigioniera lì”. A svelarlo è Ingrid Seward, giornalista e royal watcher molto accreditata in Inghilterra, che ha rilasciato un’intervista a True Royalty Tv che sta facendo discutere in questi giorni. Diversi insider raccontano che Harry si sarebbe schierato al fianco del fratello e della cognata, costretti a fare i conti con la totale assenza di privacy e la mancanza di libertà. “Hanno una bella casa e un giardino, ma oltre a quel giardino ci sono centinaia di persone ogni giorno e un’enorme sicurezza. Kate non può più camminare nel parco come faceva Diana. I tempi sono cambiati: tutti sanno cosa stai facendo e dove sei”, ha aggiunto la Seward.

WILLIAM E KATE PRONTI A TRASLOCARE

Chi bolla le parole di Harry come esagerate, deve però fare i conti con la notizia dell’imminente trasloco di Kate e William, che hanno infatti deciso di lasciare Kensington Palace e dunque Londra, per una nuova dimora. I futuri reali sono infatti alle prese con gli scatoloni ed entro poche settimane si trasferiranno: la coppia e i loro tre figli vivranno a Adelaide Cottage, una casa nel Windsor Home Park, appena ad est del Castello di Windsor, dove da due mesi la Regina Elisabetta vive in pianta stabile dopo l’addio a Buckingham Palace. I Cambridge manterranno la disponibilità dell’appartamento londinese ma staranno sempre a Windsor, tanto che George e Charlotte frequenteranno fino a giugno la scuola di Battersea ma per loro e il fratello Louis, 4 anni, sono già stati individuati gli istituti dove studieranno da settembre. Cosa c’è dietro questa scelta? Far vivere i bambini nel verde, avvicinarsi ai genitori di Kate (che vivono a 45 minuti dal castello) e soprattutto avere più privacy e libertà di movimento, la stessa di cui godevano nella loro amata casa di campagna ad Anmer Hall, nel Norfolk.