Sono 48.456 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Un dato più basso rispetto al giorno precedente quando erano stati registrati 56.836 nuovi casi. Aumenta il numero dei decessi: sono 44 contro i 40 di sabato. I tamponi processati sono stati 199.340 (quasi 60 mila in meno di eri, quand’erano 258.456), che fanno rilevare un tasso di positività pari al 24,3% (in crescita rispetto al 21,8% del giorno precedente). Salgono i ricoveri Covid in Italia nelle ultime 24 ore: +2 il saldo delle terapie intensive con 227 pazienti in totale e 18 nuovi ingressi. Ancora in forte aumento i ricoveri in area medica a +190 e un complessivo di 5.532.

I guariti sono 17.332.700, 19.320 in più di ieri. Oggi in Italia sono 733.440 i positivi al Covid con un incremento di 29.961. La regione che registra più contagi è la Lombardia con 6.941 nuovi casi. Segue il Lazio con 6.693, la Campania con 5.458 e l’Emilia Romagna con 4.487 nuovi contagi. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 18.234.242 persone mentre le vittime salgono a 168.102.