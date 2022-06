“Troppo magra“. Questo hanno scritto i follower di Ema Stokholma vedendo le sue foto. Ancora il corpo delle donne al centro, oggetto di valutazione. La dj e conduttrice ha deciso di spiegare, di raccontare la sua storia: “Non mi colpisce quando dite che sono troppo magra o robe peggiori perché già lo so ma non posso mai dire che soffro di inappetenza da quando sono bambina. Non posso dirlo perché mi viene risposto che sono fortunata”. L’inappetenza è una mancanza o diminuzione della fame e che può essere causata da fattori fisiologici, psicologici o patologici.

“Inappetenza significa che posso tranquillamente scordarmi di mangiare per più di 24 ore senza sentire i sintomi della fame, soprattutto se lavoro molto o sono in viaggio… – ha scritto ancora la conduttrice – col passare del tempo ho cercato informazioni per capire come cambiare questa caratteristica che per me sta diventando sempre più un problema. Premetto che vado anche in analisi da diversi anni. Intanto sono sotto peso da sempre e questo non mi sta più bene, voglio prendermi cura del mio corpo e dosare bene le energie che non mangiando non riesco a gestire… Io da 38 anni per mangiare correttamente mi devo sforzare di pensarci, mettere la sveglia apposta e ritagliarmi il tempo perché il cibo è davvero la cosa che più rimando nella vita dando spazio ad altre attività”. La conclusione del post è amara, e non nasconde una vena sarcastica: “Detto questo possiamo anche dire alle persone che sono magre, grasse, basse, nere, bianche o che ne so. Nessun problema, se dirlo è così importante e ci fa sentire bene”.