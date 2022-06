Giugno è il mese perfetto per gli amanti dell’astronomia e proprio sul finale offrirà un bellissimo spettacolo. Certo bisogna essere mattinieri per godere di una vista spettacolare alzando gli occhi al cielo. Nelle ore prima dell’alba si possono vedere cinque pianeti: Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Partendo da sud-est, il primo pianeta che appare è Saturno che si può osservare anche nel corso della notte. Lo “seguono” Giove e Marte mentre Mercurio e Venere fanno la loro comparsa nel cielo solo 1 ora e 40 minuti prima dell’alba. Una data speciale è proprio il 25 giugno, in cui, oltre a veder bene Mercurio, è possibile (con un binocolo) osservare anche Urano e Nettuno. Uno spettacolo di questo genere è sicuramente raro, basti pensare che l’ultima volta che questo fenomeno si è verificato risale al 2004 e nel futuro dovremo aspettare fino al 2040 per poterlo rivedere. Anche la Luna farà la sua comparsa e sarà vicina agli altri pianeti: la mattina del 26 giugno, infatti, il ‘nostro’ satellite si troverà allineato a Venere e alla costellazione delle Pleiadi.