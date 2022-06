“E’ uscito un sondaggio questa mattina che mi ha un po’ preoccupato. A cento ragazze di Monza tra i 20 e i 30 anni hanno chiesto: ‘fareste l’amore con Berlusconi?’. Il 33% ha risposto: ‘magari’; il 66% ‘ancora?'”. Con questa battuta il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha iniziato il suo intervento durante un comizio elettorale a Monza a sostegno della ricandidatura del sindaco uscente, Dario Allevi, in vista dei ballottaggi. L’ex premier non ha usato mezze parole per esprimere il suo appoggio al primo cittadino: Allevi “è un sindaco che ha dato grandi risultati, che ha risolto molte situazioni difficili. Saremmo tutti dei cog***ni se non gli dessimo in mano la città per altri cinque anni”, ha aggiunto.