Shakira è in una morsa d’amore. Scoperto il tradimento con una giovane cameriera e sbattuto all’uscio Piqué, in attesa di una nuova sistemazione, – con Miami tra le mete più accreditate – la popstar vive a Barcellona con i due figli Milan e Sasha. Un nuovo inizio, adagiato sulle note del recente singolo, che recita “Non preoccuparti, andrà tutto bene”, un modo per rimarginare ferite sanguinose e voltare pagina. Ognuno sul proprio percorso. Piqué abbandonato alle sue notti brave, Shakira tra tv, musica e famiglia. Qualcuno, però, aspettava solo che il calciatore spagnolo diventasse un’ombra ingombrante e poco gradita nella vita della diva della musica pop per tentare di far breccia nel suo cuore in modo ambiguo, inquietante e molto appariscente.

Nella notte tra domenica e lunedì, la strada davanti casa della stella colombiana è stata trasformata in un diario di frasi d’amore: “Ti amo bella donna”, “Sono venuto qui per te, amore mio”, “Sono pronto a sposarti in questo momento e a sostenerti”. Dichiarazioni dal valore inestimabile per chi le scritte (sono state firmate da un certo Alex) ma meno per Shakira, che ha subito allertato la polizia. Un serio campanello d’allarme, considerato che nei giorni precedenti un uomo – non si sa se la medesima persona – aveva lasciato delle lettere nella cassetta della posta. Continuare a vivere a Barcellona senza Piqué, soprattutto dopo i recenti avvenimenti, potrebbe rivelarsi un azzardo e c’è la concreta possibilità che la popstar prenda in fretta la decisione di lasciare la Spagna. Milan e Sasha seguirebbero la madre, ma non è escluso che il calciatore blaugrana voglia restare vicino ai figli. Una battaglia legale, anche per il bene dei ragazzi, sarebbe l’ultima spiaggia, ma se Piqué è intenzionato – come promesso a Xavi – a essere ancora il fulcro difensivo della squadra catalana, conciliare i desideri di tutti sarà una difficile matassa da sbrogliare.