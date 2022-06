La Maturità 2022 è ufficialmente iniziata. Con la seconda prova di oggi infatti inizia a delinearsi il quadro per ogni studente che sta affrontando gli esami in queste giornate. Sono tanti anche gli studenti vip che nei loro istituti stanno svolgendo le prove per diplomarsi insieme ai circa 500 mila studenti coetanei in Italia. Per qualche ora dunque cantanti, influencer e calciatori non dovranno pensare al lavoro, ai follower e ai filtri del profilo Instagram. Al contrario il focus dovrà essere tutto sugli esami: tra i banchi, infatti, sono solo dei semplici studenti. Andiamo quinti a conoscere tutti i vip che stanno affrontando la maturità.

Blanco

Attualmente ricoverato in ospedale per un incidente in moto, il cantante da un letto di ospedale ha confessato di dover stare a riposo per qualche giorno dovendo così spostare anche alcune date del tour. Non è questo però il motivo che ha portato Blanco a non presentarsi dietro i banchi di scuola. Il vincitore del Festival di Sanremo 2022 infatti qualche tempo fa aveva confessato in un’intervista al nostro giornale: “Adesso ho lasciato la scuola semplicemente perché mi sono focalizzato su altro, ho un obiettivo. Ovviamente so che un minimo di cultura mi serve ma a un certo punto, nel mio caso, la vera scuola è stata quella fuori dalla scuola”.

Sangiovanni

Anche Sangio, reduce dal successo di Amici e protagonista dell’estate 2022 con la hit “Scossa” non è stato ammesso agli esami avendo nell’ultimo anno accumulato troppi giorni di assenza da scuola a causa della partecipazione al Festival di Sanremo e tutti gli impegni lavorativi che ne sono arrivati.

Elisa Maino

La giovane influencer (con 2,9 milioni di follower su Instagram) ha raccontato qualche giorno fa sui social il suo percorso scolastico, non sempre costante: “Ho sempre frequentato la scuola pubblica fino alla prima superiore passando l’anno con il debito di latino qua in Trentino. Poi l’ho superato, tutto a posto. Dopo mi sono dovuta trasferire a Milano: il secondo, il terzo e parte del quarto anno li ho frequentati qui in una scuola paritaria con l’obbligo di presenza” racconta Elisa. E aggiunge riguardo il suo rapporto con la scuola: “La vivevo davvero male: devi andare a scuola, tutti ti conoscono, le prime battutine, le frecciatine che pesano… Non è semplice, davvero ti abbatte e distrae tanto. Di conseguenza, qualsiasi scuola tu frequenti, non la frequenti volentieri e i risultati non rendono. Era diventato sempre un vivere con l’ansia e non riuscivo neanche a stare con le mie amiche. Non è giusto”.

Alice De Bortoli

Diventata famosa al grande pubblico dopo l’esperienza televisiva a “Il Collegio” su Rai2 e ora influencer, anche lei è impegnata con la maturità. La ragazza ha documentato i suoi mesi di studio sul suo canale TikTok con challenge e video di balletti tra un libro e l’altro sulla scrivania.

Mariasole Pollio

Impegnata con tutta un’estate musicale italiana, la bellissima Mariasole sta ultimando in questi giorni l’esame di maturità. Pollio infatti, nata come youtuber e ora nota influencer, è impegnata anche attualmente con le riprese di Battiti Live, il grande festival musicale itinerante organizzato da Radio Norba tra le piazze più belle della Puglia con Elisabetta Grecoraci e Alan Palmieri.

Willie Gnonto

Il giovane 18enne giocatore della Nazionale di calcio ha svelato prima di entrare a scuola per prendere parte all’esame, di aver preparato tutti gli esami da privatista durante il campionato. “Per i miei genitori è sempre stato importante farmi proseguire con gli studi e con il mio lavoro contemporaneamente. Una grande soddisfazione per me e loro, non volevo deluderli”. Dal liceo scientifico sportivo ‘Marco Pantani’ di Busto Arsizio (Varese) Gnonto ha continuato: “Sono riposato, incrocio le dita, anche se temo matematica. Per una partita sono più calmo forse perché è ciò che mi riesce meglio fare”.