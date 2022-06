Parole al vento e una promessa vacua. Gerard Piquè aveva assicurato a Xavi, allenatore del Barcellona e suo ex compagno, che dopo il polverone mediatico seguito alla sua rottura con Shakira, avrebbe tenuto un profilo basso e sarebbe stato, anche il prossimo anno, il perno della difesa catalana. Una dichiarazione audace, a cui non è seguito il comportamento sperato dalla società blaugrana. Mercoledì scorso, infatti, in qualità di amministratore delegato della società Kosmos (in prima linea nel settore dei progetti sportivi), di cui è proprietario, lo spagnolo è volato a Stoccolma per partecipare all’evento Brilliant Minds. Poco male. Due sere dopo, però, era già a una festa in compagnia di una misteriosa ragazza bionda, di cui si vocifera si fosse infatuato. A immortalarlo una nota imprenditrice svedese, Katrin Zytomierska, proprietaria di una catena di ristoranti salutisti “Clean Eating” e nota blogger sui social. “L’ho incontrato alla festa intorno a mezzanotte, gli ho chiesto se poteva salutare mio figlio e lui mi ha detto di no – ha raccontato al podcast “Mamazzaris” di El Periodico –. Sono rimasta un po’ sorpresa, così gliel’ho chiesto di nuovo e lui mi ha risposto ancora di no. Non è stato maleducato, ma un po’ arrogante, questo sì. Immagino che si sia comportato così perché è un calciatore famoso, ma io non l’avevo mai incontrato prima”.

La “vendetta” è un piatto che va servito freddo e la Zytomierska ha poi deciso di pubblicare lo scatto sul suo seguitissimo profilo Instagram, corredandolo con una descrizione non proprio “amichevole”: “Ascoltami perdente – ha scritto taggando Piqué –, probabilmente la maggior parte delle ragazze a questa festa volevano fare sesso con te, io ti ho visto e ho subito pensato a mio figlio. Sono stata chiara con te, ti ho chiesto di salutare mio figlio. Mi hai detto di no. Ma chi sei? Un ragazzo che dribbla con la palla? Questo non mi impressiona molto. Quello che mi rende triste è la fama che ti è andata alla testa e questo è patetico. Non sei nient’altro che un tizio con un pallone. Ma tu sai che il karma è una pu**ana e prenderà a morsi il tuo fot**to cu*o”. Uno sfogo che ha costretto la blogger a rendere il suo profilo Instagram privato, perché molti estranei spagnoli hanno cominciato a seguirlo. E mentre l’ex-marito si abbandona a molteplici notti brave, Shakira trova consolazione nella musica (è uscito il suo nuovo singolo con Black Eyed Peas e David Guetta “Don’t You Worry”) e nell’accudire i figli. La storia con Piqué sembra ormai definitivamente archiviata.