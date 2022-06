Dopo l’avvistamento ingannevole di qualche settimana fa del sosia di Bono Vox, frontman degli U2, in cui era incappato anche lo stesso sindaco di Bologna Matteo Lepore, ora è scattato un altro “allarme” vip. Questa volta si tratta della star di Hollywood Keanu Reeves, apparso in un selfie che un giovane ha postato su Instagram accompagnato dalla frase: “Oggi ho incontrato uno dei migliori esseri umani presenti sul pianeta Terra“. Il giovane, chiamato Ben, sostiene di aver incontrato l’attore il 20 giugno in centro Bologna, proprio sotto le due torri, e risponde ai messaggi dei fan scatenati dicendo: “Sono sicuro che si trattasse di lui, si trovano anche altri scatti e ho avuto conferma anche da alcune fonti. Una cuoca mi ha detto che ha mangiato nel suo locale”. Probabilmente si tratta del ristorante Tavernina, che ha pubblicato anch’esso su Instagram una foto con l’attore e un messaggio di ringraziamento per il pranzo nella loro struttura. Nonostante la notizia sia ormai praticamente confermata, questa volta il sindaco non si è ancora espresso a riguardo, limitandosi a commentare ironicamente: “Grazie ho già dato”, chiaro riferimento all’episodio del sosia di Bono Vox.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEN ???? (@visualofben)