L’attore francese Daniel Auteuil è stato vittima di uno dei frequenti episodi di microcriminalità che imperversano a Napoli ai danni specialmente dei turisti. L’attore si trovava in taxi in via Nuova Marina, nei pressi dell’Hotel Salgar, attorno alle 11:30 del mattino di lunedì mattina: secondo quanto riferito da lui stesso, due giovani in scooter hanno affiancato l’auto e, approfittandosi dei finestrini abbassati, gli hanno strappato l’orologio Patek Philippe da 39mila euro dal polso. L’attore è rimasto illeso ma è stato poi portato in Questura, dove ha sporto denuncia. Auteuil si trova nel capoluogo campano per motivi di lavoro: in questi giorni è infatti in scena al teatro Mercadante con lo spettacolo “Dejeuner en l’air” nell’ambito della rassegna del Campania Film Festival.