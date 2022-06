”Il mio esame di maturità? Io sono arrivato al secondo anno dell’Istituto magistrale e poi mi sono fermato perché sono stato bocciato”. Ecco la rivelazione di Al Bano Carrisi all’Adnkronos nel giorno di inizio degli esami di Stato 2022. Il cantante di Cellino San Marco ripercorre la sua carriera scolastica raccontando alcuni aneddoti: ”Ho fatto due anni per diventare insegnante delle scuole elementari – spiega – ma ero già più interessato alla musica e alle canzoni che ai libri di scuola. Alle magistrali erano tutti sintonizzati sul fattore ‘fare sciopero’ piuttosto che a studiare, inoltre io ero bravissimo in disegno...Ho lasciato gli studi a 15 anni e già cantavo”. Infine, conclude dicendo che non è dispiaciuto per non avere fatto la maturità: “Mi sono diplomato all’Università della vita e lì a pieni voti”.