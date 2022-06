Anche questa edizione dell’Isola dei Famosi sta volgendo al termine. Infatti ieri, 20 giugno, sono stati annunciati i concorrenti che accederanno alla finalissima di lunedì prossimo. Parliamo di Luca Daffrè, Maria Laura De Vitiis, Carmen Di Pietro, oltre al già noto Nicolas Vaporidis. Mercedesz Henger e Nick dei Cugini di Campagna, invece, sono al televoto. A decidere il loro destino sarà dunque il pubblico da casa. Le dinamiche, intanto, proseguono. A partire da Edoardo Tavassi, costretto a ritirarsi a causa di un grave infortunio al ginocchio. “Ho sbattuto su qualcosa, forse uno scoglio. Ho sentito una botta, poi ‘stuc’, di nuovo ‘stuc’ e da lì non sono più riuscito a piegarlo. Mai sentito un dolore così grande nella mia vita”, ha spiegato Edoardo in diretta dalla Palapa indossando un tutore. “Hai la lesione dei legamenti, del menisco, giusto?”, ha detto la conduttrice. “Sì, dì qualsiasi cosa e io ce l’ho. Ho scoperto tutto poco fa”, ha dichiarato Tavassi rivelando di aver pianto quando ha scoperto di dover abbandonare il reality. “Siamo dispiaciutissimi, però l’esito del medico è sfavorevole e non possiamo anteporre la tua salute al gioco. Non voglio essere retorica, ma il percorso del guerriero si vede indipendentemente dal raggiungimento della meta e tu sicuramente hai fatto un percorso esemplare”, ha concluso Blasi.

Altro momento cult della serata: il confronto tra Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cuculo, appena tornato in Italia dall’Honduras. Il ragazzo, 30 anni, si è presentato in studio con un mazzo di rose che ha poi regalato alla fidanzata 63enne. “Ti chiedo scusa, ho mancato di dire che in questi 9 anni sei stata una persona fondamentale. Sei una donna leale e vera con me. Mi dispiace che questo non sia arrivato. Mi farebbe piacere ritornare con te“, ha detto lui. “Ah sì? Io devo dirti una cosa – ha replicato Lory -. So che sei buonissimo e ti voglio molto bene. L’amore fa fare grandi passi avanti, da gigante ma quando una persona rimane sola può diventare più fragile. Allora è meglio essere in due“. Baci e abbracci. “Sembra una scena di The Lady“, ha ironizzato l’opinionista Nicola Savino. Poi il ritorno di Gennaro Auletto, lo specchio con il quale i naufraghi si sono finalmente rivisti dopo mesi e infine le nomination. Così è terminata la penultima puntata del reality di Canale 5 che ha raccolto davanti al televisore 2.400.000 telespettatori, pari al 20,7% di share.