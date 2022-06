“Posso richiamarti?“. E attacca il telefono.

“Qualcuno sta ascoltando musica?”, dice a voce alta: nella stanza si sente un sottofondo di Vivaldi.

Urla:”Alexa, spegni la musica“, ma il sistema di assistenza vocale di Amazon risponde “non c’è alcuna musica”.

Si sente una voce che arriva da un’altra stanza: “Mamma, stai ascoltando musica?”, “No”.

E così Gwyneth Paltrow inizia a cercare in ogni angolo della casa: da dove arriva la musica? Ebbene, alla fine l’attrice premio Oscar scopre l’arcano: l’inebriante melodia arriva da Viva la Vulva, il nuovo vibratore in vendita sul suo sito Goop. Il nome dell’oggettino che Paltrow definisce “piccolo ma potente” fa pensare a Viva la Vida, la hit planetaria dell’ex marito dell’attrice, il leader dei Coldplay Chris Martin. Paltrow, che nel video promo indossa un delizioso abito blu e mostra di essere di una bellezza naturale, non si trova per la prima volta ha promuovere oggetti del piacere: dalla candela al profumo di vagina agli integratori che stimolano la libido fino, appunto, al Viva la vulva, in vendita sul suo sito a 98 dollari. E tra i commenti su Instagram, dove Paltrow ha postato il video promo, si legge: “Posso usare Viva la Vulva mentre ascolto Viva la Vida?”.