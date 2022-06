Un appello affidato a Instagram. Una richiesta di aiuto che preoccupa fan e non solo. “Pubblico un sorriso di qualche anno fa. Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo, questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me. Un abbraccio, Chiara”. Così scrive Chiara Iezzi dell’ex duo canoro Paola e Chiara, in un post pubblicato su Instagram dopo molto tempo (l’ultimo risale al 20 gennaio) dai toni enigmatici e carichi di emotività che ha subito messo in allerta i fan.

Ad accompagnare le sue parole, una foto sfocata e un sorriso accennato. Un campanello d’allarme, dal quale però, è difficile comprendere la violenza subita, chi ne sia artefice e perché lei ne sia vittima risulta molto complicato. Neanche a dirlo, si sono subito mobilitati i suoi followers, preoccupati e disponibili a fornirle conforto. Numerosi i commenti di supporto, ma anche gli interrogativi che si celano dietro poche frasi, apparse sul noto social come un fulmine a ciel sereno. “Grazie di cuore a tutti per i messaggi bellissimi. Vi voglio tanto bene” – ha ringraziato tra i commenti l’artista.