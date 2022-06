Sono 71mila i follower su Instagram mentre 689mila su TikTok. Parliamo di Manuel Priori, beauty influencer e creator attualmente ricoverato presso l’Istituto Nazionale di Malattia Infettive Spallanzani di Roma. A raccontare tutto è stato lo stesso ragazzo via social. Il 15 giugno scorso, con un TikTok dal titolo “Sono vivo”, Manuel ha spiegato: “Benvenuti nella mia stanza d’ospedale. Cosa mi è successo? Ora ve lo spiego. Ho contratto il vaiolo delle scimmie. Sapete quella cosa di cui si sta parlando ultimamente? Ecco, in quanto influencer non potevo esimermi dall’essere tra i primi a provarlo”. “In realtà non è niente di pericoloso – ha detto raccontando la sua personale esperienza -, non ho sintomi, solo delle bollicine rosse, poi bianche e con un puntino nero al centro, se ne andranno piano piano. La cura è la tachipirina, quindi easy raga. State attenti però perché, anche se è raro, il metodo di contagio è simile a quello del Covid. Di base starei bene se non fosse che ho ancora le emorroidi. Non ho mai provato un dolore così lancinante in tutta la mia vita. Lo staff dello Spallanzani è super carino, grazie davvero!”. In un successivo video, Manuel ha aggiunto: “Ora rispondo ad alcune vostre domande, tutte le info che vi do sono confermate dai miei medici. Mi chiedete se so da chi l’ho preso. Sì, da un mio amico che a sua volta non sapeva di esserlo perché ancora non aveva sintomi. Come si prende? I metodi di contagio sono molteplici: o fluidi corporei o goccioline. Attenzione ai rapporti intimi, anche se protetti. Dopo il viaggio a Tel Aviv stavo talmente male e avevo queste strane bolle che mi sono allarmato e sono andato in ospedale, lì ho capito tutto”. “Non ho il vaccino per il vaiolo. Sto bene, ora utilizzeranno il mio caso per fare ulteriori accertamenti. Diffidate dalle fake news!”, ha infine concluso per poi scherzare in un altro filmato in cui mostra i trucchi che la madre gli ha fatto recapitare in stanza. “Ci truccheremo insieme per andare da nessuna parte perché non posso uscì – ha detto in romanesco alleggerendo una situazione sicuramente non facile -. Devo essere favoloso per gli infermieri che mi vengono a fare i prelievi. Uscirò presto!”, ha concluso in una clip. “Il virus si trasmette attraverso un contatto stretto con un caso sintomatico. I fluidi corporei e le croste sono particolarmente infettivi. Ulcere, lesioni o piaghe della bocca possono essere infettive e il virus può diffondersi attraverso la saliva, goccioline respiratorie ma anche con contatto diretto tra le lesioni durante le attività sessuali. Chiunque abbia sintomi riferiti al vaiolo delle scimmie deve contattare immediatamente il proprio medico”, lo riporta il sito del Ministero della Salute.