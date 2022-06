I ladri sono tornati a trovare Ignazio Moser e se lui non li avesse sorpresi in flagrante il danno sarebbe stato maggiore. E’ stato lui stesso a raccontare quanto accaduto nelle sue storie di Insragram, mostrando il vetro dell’auto in frantumi e il danno fatto dai malviventi: “I miei cari amici ladri sono tornati a trovarmi perché gli mancavo. Mi hanno rotto il vetro e hanno iniziato a portarmi via il volante, poi sono arrivato e sono scappati. Non li ho visti ma penso che sia andata così”, ha spiegato il fidanzato di Cecilia Rodriguez, parlando dal garage. Quindi ha ironizzato: “Allora io dico visto che mi avete rubato in casa, avete rubato lo scooter e avete rubato in macchina. Mettiamoci d’accordo, passate una volta ogni quindici giorni, ogni mese e vi lascio qualcosina. In questo modo voi evitate lo sca…o di far tutti questi casini e io evito di andare a cambiare le cose. Non sto a rompermi i co….ni. Ma dove ca…o viviamo comunque?”. Il riferimento è al fatto che negli ultimi mesi lui e la compagna sono stati già presi di mira diverse volte dai ladri, che prima gli hanno rubato in casa, poi gli hanno sottratto lo scooter e ora hanno preso di mira una delle sue auto. Solo qualche giorno fa, era stata un’altra vip, Alba Parietti, a denunciare sui social il furto subito nella sua villa milanese.